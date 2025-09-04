Mulher é presa por abandono de filhos em Altamira (PA)

(Foto: Reprodução) – Ao chegarem à residência indicada, os policiais civis constataram que três crianças estavam sozinhas e em situação de abandono.

Uma mulher foi presa em flagrante por abandono de incapaz no município de Altamira, no sudoeste do Pará. A prisão ocorreu após uma denúncia feita pelo Conselho Tutelar, que acionou a Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca).

Ao chegarem à residência indicada, os policiais civis constataram que três crianças estavam sozinhas e em situação de abandono. Segundo a polícia, os menores estavam sem alimentação desde o dia anterior. Entre eles, um bebê de 1 ano e 3 meses, diagnosticado com microcefalia e que depende de sonda para se alimentar, foi encontrado com ferimentos e precisou ser levado para um hospital da cidade.

As autoridades informaram que a mãe das crianças enfrenta problemas com alcoolismo e uso de drogas. Após ser informada de que os filhos haviam sido resgatados pelo Conselho Tutelar, a mulher se dirigiu até a unidade, onde chegou bastante alterada, fazendo diversas ofensas aos conselheiros e aos policiais presentes.

04/09/2025

