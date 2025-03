Mulher é presa por ameaçar criança de 3 anos em Uruará (PA)

Foto: Reprodução | Usuária do Instagram fez ameaças em vídeo e já tinha histórico criminal.

O mau uso das redes sociais pode resultar em consequências graves. Foi o que aconteceu com uma mulher, residente na cidade de Uruará, que usou seu perfil no Instagram para publicar stories fazendo ameaças a uma criança de 3 anos, afirmando que “teria autorização para arrancar o pescoço da criança”. A Polícia Civil prendeu a mulher na manhã de sábado (15).

A equipe de plantão na Delegacia de Polícia Civil de Uruará foi acionada por um homem que relatou que seu filho havia sido ameaçado em um vídeo publicado por uma mulher conhecida dele, que já havia sido presa no mês de fevereiro por ameaçar a mãe da criança, atualmente companheira do ex-marido e pai da filha da autora das ameaças.

No vídeo apresentado à polícia, a mulher afirmava que “teria autorização para arrancar o pescoço da criança”. Diante da denúncia, os policiais civis realizaram diligências e localizaram a autora do vídeo, conduzindo-a à delegacia sem o uso de algemas e sem intercorrências. No momento da abordagem, ela estava usando a mesma roupa e colar que apareciam no vídeo e estava de posse de um canivete.

Segundo a polícia, inicialmente ela negou ter ameaçado a criança, alegando que havia deletado o conteúdo de suas redes sociais. No entanto, após ser mostrado o vídeo na delegacia, confessou que realmente havia ameaçado a criança para se vingar de seu ex-companheiro e da atual mulher dele.

A autora das ameaças já havia sido presa em fevereiro deste ano pela prática do mesmo crime de ameaça e difamação. Além disso, causou danos ao patrimônio público ao quebrar o encanamento da cela em que estava e perturbou a ordem pública, gritando e se batendo durante toda a noite.

Ela passou por audiência de custódia e, até o fechamento desta reportagem, permanecia na carceragem da Delegacia de Polícia Civil de Uruará, aguardando decisão da justiça sobre sua permanência ou não na cadeia.

Fonte: Fonte: Gazeta Real e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/03/2025/09:04:43

