Mulher é presa por desviar quase R$ 10 mil de idosa no Pará

(Foto: Reprodução) – A prisão ocorreu na residência da investigada, localizada no bairro do Jurunas, em Belém.

Equipes da Delegacia de Proteção à Pessoa Idosa (DPID) cumpriram, na quinta-feira (10), um mandado de prisão preventiva contra uma mulher investigada por furto qualificado mediante abuso de confiança contra uma idosa de 71 anos.

A prisão ocorreu na residência da investigada, localizada no bairro do Jurunas, em Belém. De acordo com as investigações conduzidas pela unidade especializada, a suspeita se aproveitou da condição de empregada doméstica na casa da vítima, que se recuperava de uma cirurgia, para praticar diversos furtos.

Utilizando o celular da idosa e acesso ao aplicativo bancário, realizou múltiplas transferências via Pix que, juntas, somaram o valor de R$ 9.700,00.

A vítima só descobriu os furtos ao tentar realizar uma compra em um supermercado e ser informada de que sua conta bancária estava sem saldo.

Por ter dificuldades com o manuseio de dispositivos eletrônicos, a idosa solicitou ajuda de familiares, que confirmaram que os valores haviam sido transferidos para contas de titularidade da investigada. Além das quantias transferidas por meios eletrônicos, a suspeita também teria subtraído joias e dinheiro pertencentes a uma sobrinha da vítima.

“Esse tipo de crime não se resume ao prejuízo financeiro. Trata-se de uma violência que fere profundamente a dignidade e a confiança de pessoas em situação de vulnerabilidade. A Delegacia de Proteção à Pessoa Idosa atua de forma firme para garantir que os responsáveis por esses atos sejam identificados e responsabilizados, e que as vítimas recebam a devida proteção e justiça”, ressalta a delegada Vanessa Macedo, diretora da DPID.

Durante as diligências, foi constatado que a suspeita já havia respondido por crime semelhante cometido em 2024, também contra uma idosa, em procedimento apurado por outra unidade policial.

Diante da reiteração criminosa e da exploração da condição de vulnerabilidade da vítima, a autoridade policial representou pela prisão preventiva, medida deferida pelo juízo da Vara de Inquéritos Policiais de Belém.

A decisão judicial foi cumprida, a presa passou pelos procedimentos necessários, foi encaminhada ao Sistema Penitenciário e encontra-se à disposição da Justiça.

Fonte: Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/07/2025/14:30:47

