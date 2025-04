Mulher é presa por estelionato em Ananindeua

(Foto:Divulgação – PCPA) – A operação “Milhas Aéreas”, deflagrada pela Delegacia do Consumidor (Decon), resultou na prisão de uma mulher suspeita de aplicar golpes envolvendo a venda de pacotes de viagens e em investimentos fraudulentos com milhas aéreas. A prisão preventiva foi expedida pela 1ª Vara de Inquéritos Policias de Belém e ocorreu nesta sexta-feira (4), em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém.

As apurações do caso iniciaram em fevereiro deste ano, quando diversas vítimas procuraram a polícia relatando que teriam comprado passagens, hospedagens e pacotes completos de turismo, mas nunca receberam os bilhetes. Além disso, a suspeita prometia altos retornos financeiros por meio da revenda de milhas, mas os clientes nunca viam o dinheiro investido de volta.

Diante das denúncias, as contas bancárias da investigada foram bloqueadas no início de março para evitar que os valores obtidos de forma ilícita fossem movimentados. No curso das investigações, foram identificadas vítimas em outros estados, como Mato Grosso, Alagoas e Goiás, além de brasileiros que estavam em países como Espanha e Portugal e ficaram sem passagens de retorno.

“As investigações revelaram o esquema fraudulento que prejudicou consumidores de vários estados e até do exterior. Diante da gravidade dos fatos e da continuidade das ações ilícitas, solicitamos a prisão preventiva, deferida pela Justiça e cumprida pela nossa equipe. Até o momento, foi apurado que o desvio é de mais de 600 mil reais. Ela deve responder por estelionato”, destaca o delegado Yuri Villanova, titular da Decon.

Mesmo após as primeiras denúncias, a suspeita continuou vendendo pacotes sem emitir as passagens, o que levou à solicitação e ao deferimento de sua prisão preventiva. Após a detenção, ela foi encaminhada ao Centro de Reeducação Feminino, onde permanecerá à disposição da Justiça.

O caso segue em investigação para identificar se há outros envolvidos e vítimas.

Fonte:PCPA/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/04/2025/08:38:13

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...