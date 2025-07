Mulher é presa por exploração sexual de adolescente em casa de prostituição

Foto: Reprodução | A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 38ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Itapiranga (a 227 quilômetros de Manaus), em ação conjunta com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), a Guarda Civil Municipal (GCM) e o Conselho Tutelar, prendeu em flagrante, no domingo (29/06), uma mulher de 40 anos por exploração sexual de uma adolescente de 16 anos. A prisão aconteceu no bairro Novo Horizonte, em Itapiranga.

Segundo o delegado Aldiney Nogueira, titular da 38ª DIP, as investigações começaram após denúncias que apontaram a existência de uma casa de prostituição no município, com indícios de exploração sexual de adolescentes.

“Durante a operação, deslocamo-nos até uma residência que funcionava como bar. No local, encontramos jovens que confirmaram a realização de programas sexuais. Uma delas, sem documento de identificação e com aparência de menor de idade, teve sua identidade verificada nos sistemas de segurança, confirmando que tem apenas 16 anos”, explicou o delegado.

Conforme a autoridade policial, a suspeita, que já possui outro estabelecimento semelhante em Rio Preto da Eva (a 57 quilômetros de Manaus), foi conduzida à delegacia e autuada pelo crime de exploração sexual de adolescentes. O local foi interditado pela Polícia Civil, com apoio da Prefeitura Municipal, por operar sem alvará e praticar atividades criminosas.

A adolescente foi encaminhada ao Conselho Tutelar, que a entregará à sua família, residente em outro município. O delegado destacou que o aumento de trabalhadores de outros estados em Itapiranga, devido à exploração de gás natural, tem contribuído para o surgimento de estabelecimento voltado à prostituição. “É fundamental reforçar que a exploração sexual é crime, e as penalidades são ainda mais severas quando envolvem adolescentes”, afirmou Nogueira.

Fonte: Portal Toca News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/07/2025/11:44:23

