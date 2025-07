Mulher é presa por posse ilegal de arma de fogo, de munição e crime contra a fauna em Aurora do Pará

(Foto: Reprodução) – A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Aurora do Pará, prendeu uma mulher em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e munição e crime contra a fauna, na segunda-feira (28).

A prisão da suspeita contou com o apoio dos efetivos da Polícia Militar e da Guarda Municipal.

As equipes da PC foram acionadas por populares mencionando sobre uma ocorrência de tráfico de drogas e furtos nas Vilas Jabuti e Jacamim, localizadas na zona rural do município.

Ao longo das investigações, um foragido da Justiça foi identificado como um dos envolvidos na comercialização de entorpecentes na área. Ele estaria escondido na região e, juntamente com a companheira, recebeu objetos furtados em troca de drogas.

As equipes policiais diligenciaram até o local indicado e, ao chegarem no perímetro, avistaram um homem fugindo à área de mata, onde aconteceram as buscas, mas ele não foi localizado.

A companheira do foragido foi encontrada em um dos imóveis com uma balança de precisão. Ela alegou que o material pertencia a uma vizinha, mas não conseguiu esclarecer os fatos. Foram apreendidas, ainda, duas munições de calibre 36 e dez aves de espécies variadas mantidas em cativeiro e sem documentação de origem ou autorização ambiental.

Dessa forma, ela foi autuada em flagrante e conduzida até a unidade policial, juntamente com todos os materiais apreendidos, para os procedimentos necessários. O caso segue sob investigação com o intuito de localizar e prender o homem que encontra-se foragido da Justiça.

