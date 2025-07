Mulher é presa por receber pensão alimentícia de oito homens por 12 anos

Golpe da pensão: mulher engana oito homens durante 12 anos e é presa. (Foto:Reprodução/Redes Sociais)

Nancy Mudau usou documentos falsos para receber pensão na África do Sul. A fraude só foi descoberta após testes de DNA.

Uma mulher de 35 anos, identificada como Nancy Mudau, foi presa na província de Limpopo, na África do Sul, após aplicar um esquema de fraude que durou mais de uma década. Segundo as autoridades locais, ela enganou oito homens diferentes durante 12 anos, fazendo cada um acreditar que era o pai biológico de seu filho.

De acordo com as investigações, Nancy utilizava documentos adulterados para sustentar a falsa paternidade. Cada um dos homens pagava mensalmente valores referentes à pensão alimentícia, saúde, educação e sustento da criança, totalizando uma renda significativa.

O esquema só começou a dar errado recentemente, quando um dos homens desconfiou da história e exigiu um teste de DNA. O resultado foi negativo. Os demais supostos pais também realizaram exames, todos com o mesmo resultado: nenhum deles era o pai biológico da criança.

Casa, escola e restaurante com dinheiro da pensão

Com o dinheiro acumulado ao longo dos anos, Nancy teria construído uma casa de alto padrão e iniciado a construção de um pequeno restaurante e bar, conforme informou a polícia. Ela também utilizou parte dos recursos para pagar a escola da criança.

A prisão da mulher gerou grande repercussão na comunidade local e abriu espaço para debates sobre a vulnerabilidade do sistema de pensão alimentícia e a necessidade de testes de paternidade obrigatórios antes do reconhecimento legal da responsabilidade.

Nancy Mudau agora responde por fraude continuada, falsificação de documentos e abuso de confiança. A legislação sul-africana prevê penas severas para esse tipo de crime, incluindo longos períodos de reclusão. Os oito homens envolvidos serão chamados a depor nos próximos dias.

Fonte:O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/07/2025/07:00:29

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...