Mulher é presa suspeita de esfaquear ex do seu companheiro, em Santarém (PA)

Foto: Reprodução | Letícia Silva foi presa pela Polícia Militar suspeita de esfaquear a ex-mulher do seu companheiro. A confusão ocorreu na tarde de sábado (6) em um bar localizado na rua Acácia Prateada, no bairro Mapiri, em Santarém.

Segundo informações iniciais, a vítima que supostamente estaria embriagada teria provocado a suspeita. As duas teriam iniciado uma discussão que resultou no esfaqueamento.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para averiguar uma ocorrência por arma branca (faca).

Ao chegarem no local constataram que a vítima apresentava duas lesões, uma na cabeça e outra na coxa esquerda.

A vítima recebeu os primeiros socorros e depois foi encaminhada consciente e orientada até o Pronto Socorro Municipal (PSM). Já Letícia foi levada até a 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde deve ser enquadrada pelo crime de lesão corporal grave.

