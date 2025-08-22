Mulher é presa suspeita de matar companheiro após briga em Marabá

(Foto: Rede Social) – Desentendimento durante consumo de álcool teria resultado em agressão fatal; polícia investiga se houve legítima defesa

Uma discussão entre casal terminou em tragédia no fim da tarde da última quinta-feira (21) em Marabá. Aloísio de Souza Ramos, de 44 anos, foi encontrado morto dentro de uma residência na Folha 6, no Núcleo Nova Marabá, com ferimentos provocados por faca. A companheira dele, Cleonete Cardoso de Alcâncio, de 38 anos, é apontada como principal suspeita e foi localizada pela Polícia Militar nas proximidades, sendo levada à 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil.

Segundo informações da PM, o chamado para o local chegou por volta das 16h. Ao chegar, os policiais encontraram a vítima já sem vida e, a partir de relatos de vizinhos, iniciaram buscas que levaram à prisão de Cleonete. Durante a abordagem, ela teria confessado o golpe, alegando que agiu para se defender após ter sido agredida pelo companheiro. A Delegacia de Homicídios de Marabá registrou a ocorrência e a perícia confirmou múltiplos ferimentos por arma branca.

Testemunhas relataram que o casal passou a maior parte do dia reunido na casa de uma amiga, consumindo bebidas alcoólicas e preparando um churrasco. Conforme os relatos, a situação se agravou quando Aloísio teria chegado alterado, iniciado agressões contra Cleonete e quebrado objetos da residência. Uma moradora presente descreveu momentos de tensão, afirmando que a suspeita teria reagido apenas para proteger a própria vida, diante da escalada da violência.

Vizinhos ainda afirmaram que o relacionamento era conturbado, com brigas frequentes motivadas por ciúmes e comportamento agressivo do homem, principalmente quando consumia álcool. A polícia investiga se Cleonete já havia registrado denúncias anteriores de violência doméstica, a fim de esclarecer as circunstâncias do caso.

Atualmente, a suspeita permanece à disposição da Justiça, e depoimentos adicionais estão sendo colhidos para determinar se a ação configura legítima defesa ou se será enquadrada como homicídio doloso. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Marabá, onde passou por exames necroscópicos.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/08/2025/14:51:47

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...