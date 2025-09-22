Mulher é presa suspeita de matar o marido a facadas após briga, no nordeste do Pará

(Foto: Redes Sociais) – O crime ocorreu na manhã de domingo (21), na comunidade da Vila Forquilha

Uma mulher foi presa suspeita de matar o marido a facadas após uma briga em Tomé-Açu, nordeste do Pará, na manhã de domingo (21).

De acordo com as informações iniciais, o crime ocorreu na comunidade da Vila Forquilha, após a suspeita ter sido agredida com uma pedra. Jeferson Oliveira dos Santos ainda chegou a ser socorrido, mas não apresentava mais sinais vitais.

Os relatos iniciais são de que o casal, que seria natural do município de Moju, estaria consumindo bebidas alcoólicas com amigos desde a noite de sábado (20) na casa onde moravam. Já nas primeiras horas do domingo, eles teriam discutido. Segundo o portal Tailândia, testemunhas disseram que Jeferson teria arremessado uma pedra que atingiu a cabeça da mulher. Em seguida, ela pegou uma faca e desferiu vários golpes contra ele.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 8h, após o motorista de uma ambulância informar sobre um possível esfaqueamento em uma residência. Os agentes se deslocaram ao local e aguardaram a chegada dos socorristas.

Jeferson passou pelos procedimentos para verificar os sinais vitais, e a equipe médica confirmou que ele já estava morto. Diante do homicídio, a suspeita foi detida e a faca utilizada foi apreendida pelos policiais. Todas foram encaminhadas à Delegacia de Quatro Bocas. A Polícia Civil investiga o caso.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/09/2025/08:00:00

