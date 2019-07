Mulher é presa suspeita de matar suposta amante do pai em Rurópolis — Foto: Polícia Militar/Divulgação

Mulher é presa suspeita de matar suposta amante do pai no KM 140 da BR-163, no PA

Crime aconteceu em uma vicinal sentido Santarém-Rurópolis. Com a suspeita foi encontrada a arma que teria sido usada no crime.

Uma mulher foi presa no município de Rurópolis, sudoeste do Pará, nesta segunda-feira (22), suspeita de ter matado a suposta amante de seu pai no KM 140 da Rodovia Federal BR-163. O crime aconteceu em uma vicinal sentido Santarém-Rurópolis, pertencente à circunscrição de Belterra, e a cinco quilômetros de distância de Placas.

Segundo a Polícia Militar, a vítima Raquel Adriene Santos, teria sido morta por Karen Kelly Oliveira Bortelo, com disparos de arma de fogo.

Com informações sobre a suspeita, a PM seguiu nas busca localizando a Karen na estrada, no município de Rurópolis. A suspeita estava em uma caminhonete branca. Ao descer do veículo, ela foi identificada pela polícia.

A mulher foi detida e com ela foi encontrado um revólver calibre 38 e mais 6 munições sobressalentes, sendo 4 munições deflagradas e 2 intactas. Com a suspeita também foi encontrada a quantia de mais R$ 1 mil em espécie. Ainda de acordo com a polícia, Raquel teria um caso com o pai da suspeita.

Segundo o delegado Ariosnaldo Vital, do município de Rurópolis, ao tomar conhecimento do fato, ele comunicou o IML de Santarém para fazer a remoção do corpo. Segundo ele, o flagrante foi lavrado pela autoridade policial do município de Placas.

