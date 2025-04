Mulher é presa suspeita de tráfico de drogas

(Foto: Reprodução) – Na madrugada de terça-feira (08) o 35º Batalhão de Polícia Militar realizou a prisão de uma jovem identificada como Flávia Gabriela Neres Sarmento, 19 anos, no bairro de Santana, em Santarém.

Conforme informações repassadas pelos militares, Wandrick Alves Bastos, companheiro da suspeita, foi avistado na frente de uma residência na Rodovia Curuá-Una, porém, ao notar a viatura, empreendeu fuga.

A mulher suspeita de tráfico de drogas assinou de forma voluntária a declaração de autorização para a PM entrar no imóvel.

Durante as buscas na casa foram localizados entorpecentes análogos a cocaína, crack, e maconha. Outros itens, como celulares e dinheiro, também foram encontrados.

No ato da verificação, a suspeita Flávia confessou que seu companheiro era o proprietário das drogas apreendidas e que era ciente sobre ele comercializar no local.

Flavia, ao receber voz de prisão, foi encaminhada para a 16ª Seccional de Polícia Civil.

