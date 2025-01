Mulher é seguida por homens e morta na frente do filho de dois anos em Manaus

Corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) — Foto: g1 Amazonas

Crime ocorreu na noite desta quarta-feira (8), próximo à residência da vitima, localizada na rua Paxinara, bairro Alvorada, na Zona Centro-Oeste de Manaus. Dois suspeitos teriam participado da ação, segundo PM.

Uma mulher identificada como Nathalia Salles Nascimento, de 24 anos, foi assassinada a tiros na frente do próprio filho, de apenas dois anos. O crime ocorreu na noite desta quarta-feira (8), próximo à residência da vitima, localizada na rua Paxinara, bairro Alvorada, na Zona Centro-Oeste de Manaus.

Policias militares do 10º Distrito Integrado de Polícia (DIP) informaram ao g1 que a vítima estava voltando para casa com o filho no colo após comprar um lanche, quando foi seguida por dois homens em um carro.

Os suspeitos desceram do veículo e ordenaram que a mulher soltasse a criança. Após atender o pedido, um dos homens efetuou ao menos seis disparos contra Nathalia, que morreu no local.

Ainda não há informações da identidade dos suspeitos e nem a motivação do crime. Conforme informado pela Polícia Militar, câmeras de segurança da área serão usadas para ajudar a esclarecer as circunstâncias do homicídio.

A PM não informou o que aconteceu com o filho da vítima após o crime.

Uma equipe do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) esteve no local. Após a realização da perícia, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

O caso foi registrado na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que irá assumir as investigações.

