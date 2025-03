Mulher é suspeita de colocar silicone, fazer lipoaspiração e fugir de hospital sem pagar

Mulher coloca silicone, faz lipoaspiração e foge de hospital sem pagar em Belo Horizonte — Foto: Redes Sociais

Paciente foi embora sem receber alta médica, com acesso venoso e sem pagar despesas que incluem internação, medicamentos, insumos, honorários médicos e um par de próteses mamárias de silicone.

Uma mulher de 32 anos é suspeita de ter passado por cirurgia de lipoaspiração, colocado silicone e fugido sem pagar pelos procedimentos, nesta quarta-feira (26), no bairro Gutierrez, Região Oeste de Belo Horizonte.

Em boletim de ocorrência policial, o médico responsável pela cirurgia disse que ela entrou na unidade para realizar uma mastopexia com implante de próteses e lipoaspiração de contorno mamário.

Após procedimento, a paciente foi encaminhada em boas condições de saúde para o centro de internação, acompanhada por uma funcionária. Com a chegada de um acompanhante, eles dispensaram pessoa da equipe médica e, por volta das 15h30, fugiram do hospital.

A paciente foi embora sem receber alta médica, com acesso venoso e sem pagar as despesas que incluem internação, medicamentos, insumos, honorários médicos e um par de próteses mamárias de silicone.

A Polícia Civil disse que instaurou inquérito para apurar os fatos e que irá intimar os envolvidos, para que sejam ouvidos. O caso está a cargo da 2ª Delegacia de Polícia Civil Sul, em Belo Horizonte.

O g1 procurou o médico responsável pela cirurgia e o Hospital São Rafael, ambos não quiseram se manifestar sobre o caso.

