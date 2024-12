Mulher é vítima de agressão em Guarantã do Norte | MT

Foto: Reprodução | No último domingo, 29 de dezembro, por volta das 10h50, a PM foi acionada via 190 por vizinhos que relataram ter ouvido gritos provenientes de uma residência na Rua dos Pequizeiros, Bairro Cidade Nova, em Guarantã do Norte-MT. Imediatamente, a equipe policial se deslocou até o local indicado, mas não encontrou ninguém na casa.

Pouco depois, a vítima de 28 anos entrou em contato com a central de polícia informando que estava em seu local de trabalho, um mercado. Os policiais se dirigiram até o estabelecimento, onde a vítima relatou detalhes do ocorrido.

Conforme consta no boletim de ocorrência, ela contou que havia um relacionamento com o suspeito de 29 anos, que atualmente reside em Sinop-MT. O homem chegou a Guarantã do Norte no último dia 26 de dezembro e foi direto para a casa da vítima, contra a vontade dela.

Enquanto a vítima se preparava para trabalhar, o suspeito acordou e solicitou que ela preparasse o almoço antes de sua saída. Como a vítima estava atrasada e também diz que estava cansada devido à mudança de casa, o clima se tornou tenso. Nesse momento, o suspeito agrediu a vítima, desferindo um tapa em seu rosto, que resultou em um corte na boca e a derrubou ao chão.

As informações foram registradas e foi confeccionado o boletim de ocorrência, e o caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, com o suspeito detido. O caso segue em investigação pelas autoridades competentes.

Fonte: 13ª CIPM GUARANTÃ DO NORTE. Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/12/2024/12:22:44

