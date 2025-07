Mulher é vítima de sequestro, extorsão e estupro no distrito de Moraes Almeida, em Itaituba; suspeito é baleado e preso

Foto: Reprodução | O caso ocorreu na manhã de terça-feira (01). Segundo informações, a vítima seguia para o trabalho quando foi abordada por dois indivíduos armados e encapuzados em uma motocicleta.

Uma mulher foi resgatada pela Polícia Militar após ser vítima de sequestro, extorsão mediante sequestro, roubo e estupro na manhã de terça-feira (01). O crime ocorreu quando a vítima seguia para o trabalho e foi abordada por dois indivíduos armados e encapuzados em uma motocicleta.

Segundo informações da Polícia Militar, os criminosos tentaram inicialmente roubar o celular da mulher, mas, como ela não portava o aparelho, a obrigaram a subir na motocicleta e indicar onde morava. Durante o trajeto, a dupla teria roubado o celular de uma transeunte e, ao chegar à residência da vítima, também subtraíram o aparelho do marido dela. Em seguida, a levaram para o alto de um morro, onde tiraram uma foto com uma arma apontada para sua cabeça e passaram a exigir R$ 5 mil pelo resgate, com o pagamento a ser feito via Pix na chave do marido da vítima.

A mulher conseguiu entrar em contato com a tia e pedir socorro. A Polícia Militar foi acionada e iniciou diligências. A partir de detalhes da foto enviada pelos sequestradores, os agentes conseguiram identificar o local, mas os suspeitos já haviam fugido. As buscas continuaram e, durante a operação, um dos envolvidos foi localizado no bairro onde os crimes ocorreram. Ele teria tentado fugir ao avistar a viatura e acabou sendo alvejado na mão após apontar uma arma para os policiais. O suspeito foi socorrido e encaminhado à delegacia, onde foi reconhecido pela vítima como o autor do estupro e responsável por colocar a arma em sua cabeça.

Com o suspeito foram apreendidos dois celulares pertencentes às vítimas dos roubos. O caso foi repassado ao delegado de plantão, que adotará as medidas cabíveis. As diligências continuam na tentativa de localizar o segundo envolvido.

