Mulher esfaqueia companheiro para se defender de agressões no bairro Floresta, em Itaituba
Foto: Reprodução | O caso ocorreu na madrugada desta sexta-feira (26), na 12ª Rua.
Na madrugada desta sexta-feira (26), uma mulher foi conduzida à 19ª Seccional de Polícia Civil de Itaituba após esfaquear o companheiro durante uma briga na 12ª Rua do bairro da Floresta.
Segundo informações, a mulher teria reagido às agressões do homem e desferido uma facada nas costas dele para se defender. A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e encaminhou a vítima ao Hospital Regional do Tapajós, já que a faca permaneceu cravada em seu corpo.
Enquanto isso, a mulher foi apresentada na delegacia para os procedimentos cabíveis. O caso será investigado pelas autoridades.
Fonte: Fonte: Portal Giro / Polícia Civil e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/09/2025/07:28:34
O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:
Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.
Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.
“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”
Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com