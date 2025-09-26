Mulher esfaqueia companheiro para se defender de agressões no bairro Floresta, em Itaituba

Foto: Reprodução | O caso ocorreu na madrugada desta sexta-feira (26), na 12ª Rua.

Na madrugada desta sexta-feira (26), uma mulher foi conduzida à 19ª Seccional de Polícia Civil de Itaituba após esfaquear o companheiro durante uma briga na 12ª Rua do bairro da Floresta.

Segundo informações, a mulher teria reagido às agressões do homem e desferido uma facada nas costas dele para se defender. A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e encaminhou a vítima ao Hospital Regional do Tapajós, já que a faca permaneceu cravada em seu corpo.

Enquanto isso, a mulher foi apresentada na delegacia para os procedimentos cabíveis. O caso será investigado pelas autoridades.

