Mulher esfaqueia namorado após ter língua mordida durante beijo

Mulher fere namorado com faca após beijo terminar em mordida. (Foto:Divulgação/PCGO).

Caso aconteceu no município de Chapadão do Céu, no estado de Goiás. Vítima foi socorrida pelo Samu

Uma mulher de 37 anos foi presa no início da tarde da última segunda-feira (19) após esfaquear o próprio namorado, em Chapadão do Céu, no estado de Goiás. Segundo a Polícia Militar (PMGO), a agressão aconteceu depois que o homem mordeu a língua da companheira durante um beijo.

A autora foi levada para a delegacia da cidade. No local, ela confessou o crime e afirmou que reagiu após o episódio envolvendo a mordida. Ainda segundo relato da suspeita à polícia, os dois viviam em união estável há mais de um ano e, até então, ela nunca havia agredido ou ameaçado o parceiro.

O homem ferido foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para atendimento médico. O estado de saúde da vítima não foi divulgado até a última atualização desta reportagem.

A ocorrência foi registrada e o caso agora está sob investigação da Polícia Civil de Goiás (PCGO).

