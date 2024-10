Mulher fica nua ao tentar falar com Lula e Alckmin no Palácio do Planalto; VÍDEO

A mulher sem roupa à entrada do Palácio do Planalto. Foto: Reprodução

Na manhã desta quarta-feira (30), uma mulher tirou as roupas na portaria do Palácio do Planalto e ficou completamente nua. A informação é do site Congresso em Foco.

De acordo com o site, a mulher chegou ao edifício vestida pedindo para conversar com o presidente Lula e o vice Geraldo Alckmin. Ela tirou as roupas quando passou pelo detector de metais e proferiu frases desconexas, segundo a equipe presidencial.

“Isso é pro Lula fazer isso comigo e com a minha família?”, disse. “Meus ossos totalmente sendo estralados por porcaria que tá deixando meus ossos decair lá embaixo”, protestou.

A mulher, que não estava com documentos, foi encaminha ao atendimento médico do Planalto. De acordo com a equipe médica, há indícios de que ela tenha sofrido um surto.

“Uma mulher sem documento de identificação, falando e agindo de forma incoerente, foi atendida pelo Corpo de Bombeiros no Palácio do Planalto”, diz a nota oficial.

Ela está em atendimento no Hospital de Base, onde será acompanhada pela coordenação de saúde da Presidência.

VEJA VÍDEO ABAIXO

Mulher fica nua ao tentar falar com Lula e Alckmin no Palácio do Planalto

Leia mais https://t.co/RUHwFIgxiJ pic.twitter.com/itNwQLtaYn — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) October 30, 2024

Fonte: Jeso Carneiro e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/10/2024/19:00:05

