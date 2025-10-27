Mulher fica presa embaixo de ônibus após colisão com moto próximo à rodoviária de Itaituba

Foto: Reprodução | O acidente ocorreu na noite de domingo (26), na Rodovia Transamazônica, e envolveu um ônibus e uma motocicleta ocupada por um homem e uma mulher .

Na noite de domingo (26), um acidente foi registrado na Rodovia Transamazônica, próximo à rodoviária de Itaituba, envolvendo um ônibus e uma motocicleta ocupada por um homem e uma mulher. Segundo informações, o casal trafegava sem capacete nas proximidades do terminal rodoviário quando ocorreu a colisão.

O ônibus, que saía da plataforma para seguir viagem, fazia uma curva na via preferencial quando a motocicleta acabou batendo no veículo. Com o impacto, os dois ocupantes caíram, e a mulher, que estava na garupa, ficou presa embaixo do ônibus.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o resgate das vítimas. De acordo com os militares, apesar da gravidade do acidente, as rodas do ônibus não chegaram a passar sobre a mulher, mas foi necessário elevar o veículo para retirá-la. Após o atendimento no local, ambos foram encaminhados ao hospital. O condutor da moto apresentava suspeita de fratura, enquanto a mulher teve ferimentos mais graves.

Fonte: Portal Giro Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/10/2025/13:38:27

