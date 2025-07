Mulher fica sem luz, aciona Copel e é estuprada por eletricista terceirizado dentro de casa, no Paraná

Polícia optou por por borrar trechos do e-mail enviado à delegacia pela vítima, para preservá-la — Foto: Polícia Civil

Vítima denunciou crime à Polícia Civil por e-mail. Copel afirma que quando soube do caso oficiou a empresa terceirizada e homem foi demitido. O g1 tenta identificar a defesa dele.

Delegada dá detalhes sobre o caso

Uma mulher foi estuprada por um eletricista terceirizado da Companhia Paranaense de Energia (Copel) dentro da própria casa, após acionar a concessionária por estar sem luz em casa. As informações são da delegada Cláudia Krüger, que explica que dois prestadores de serviço foram até a residência prestar atendimento ao chamado.

A vítima foi até a delegacia para formalizar a declaração no dia 9 de junho e, nesta segunda-feira (7), a Polícia Civil divulgou que indiciou o homem de 33 anos por estupro.

“Um deles foi com a vítima até o porão da casa, a fim de buscar uma ferramenta para a execução do reparo, e foi naquele local que o investigado praticou o abuso sexual”, explica a delegada.

A vítima tem 18 anos e mora em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, com a avó. Ela disse à polícia que o crime aconteceu no dia 30 de maio, e decidiu denunciar por meio de e-mail. Veja um trecho abaixo.

“Hoje mais cedo minha residência ficou sem luz, então chamamos a Copel para ver. Ela [a empresa] veio, e durante o trabalho deles um dos moços que veio me roubou um beijo e me levou para o porão, porque ia procurar uma ferramenta lá. Só que, nisso, ele já foi querendo fazer algo a mais. No momento eu fiquei em choque, sem saber o que fazer, houve penetração […], eu não queria aquilo, mas não consegui falar na hora. Depois de alguns segundos eu falei pra ele parar porque fiquei com medo de engravidar, daí ele parou e a gente subiu pra casa”, diz o trecho divulgado do e-mail.

A delegada conta que ouviu testemunhas que corroboram com a versão da vítima, e que tanto a Copel, quanto a empresa terceirizada colaboraram com as investigações e auxiliaram na identificação do suspeito.

O nome dele e o da empresa não foram revelados. Segundo a delegada, isso se deve porque casos envolvendo crimes sexuais são sigilosos.

Em nota, a Copel disse que assim que recebeu a denúncia oficiou a empresa terceirizada sobre a acusação e solicitou apuração a respeito.

“No mesmo dia 6 de junho a Copel procurou a Delegacia da Mulher em Ponta Grossa para se colocar à disposição e colaborar na investigação. A empresa terceirizada comunicou a Copel que o funcionário acusado foi desligado dos seus quadros. O assunto segue com as autoridades policiais”, complementa a Companhia.

Com a conclusão do inquérito, o caso foi encaminhado ao Ministério Público, que agora avalia se oficializa, ou não, a denúncia criminal contra o suspeito. Para o crime de estupro, o Código Penal prevê pena de até 10 anos de prisão.

De acordo com a delegada, o homem não foi preso porque não foi denunciado a tempo de flagrante. Ela também afirma que não se descarta a solicitação de prisão preventiva ou temporária durante o processo.

Nenhum profissional é autorizado a entrar nas casas, diz Copel

A Copel ressalta que as distribuidoras de energia têm responsabilidade pela operação e manutenção das redes que ficam nas ruas e da sua conexão até a entrada de serviço dos imóveis, onde fica o relógio de luz.

“Nenhum profissional, próprio ou contratado, é autorizado a acessar quaisquer áreas do domicílio do cliente, além do local onde está o medidor de energia”, destaca a Companhia.

Denúncias

Denúncias sobre quaisquer situações podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197, da Polícia Civil, ou, 181, do Disque-Denúncia.

Se o crime estiver acontecendo naquele momento e houver alguém em situação de perigo, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.

Fonte: g1 PR e RPC Ponta Grossa e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/07/2025/14:00:12

