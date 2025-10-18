Mulher finge gravidez e câncer de mama para pedir dinheiro e termina presa

Foto:Reprodução | O dinheiro, segundo ela, seria usado para uma cesariana de emergência e o início do tratamento oncológico, arrecadado por meio de rifas de R$ 20.

Uma mulher de 35 anos, identificada como Francyelle Silvestre, foi presa na última terça-feira (14) em Ribeirão do Pinhal, no Paraná, após confessar que fingiu estar grávida e com câncer de mama. Segundo o portal TN Online, ela usou um programa da Rádio Nativa para contar uma história fictícia e pedir doações.

Durante a entrevista, Francyelle detalhou uma suposta gravidez de risco e o diagnóstico de câncer, afirmando que faria uma cirurgia em Curitiba e que o transporte seria fornecido pela Secretaria de Saúde de Abatiá, cidade vizinha. O dinheiro, segundo ela, seria usado para uma cesariana de emergência e o início do tratamento oncológico, arrecadado por meio de rifas de R$ 20.

Servidores descobriram a farsa ao verificar informações

A fraude foi descoberta quando servidores públicos de Abatiá, ao assistirem à entrevista, desconfiaram das informações sobre o transporte médico e procuraram a Secretaria de Saúde de Ribeirão do Pinhal. Após a verificação, foi confirmado que não havia registro da mulher no sistema municipal.

Confrontada pelas autoridades, Francyelle confessou ter inventado a história para tentar quitar dívidas pessoais. Ela foi levada para a Cadeia Pública de Santo Antônio da Platina, onde aguarda audiência de custódia.

Rádio se pronunciou após golpe

Em nota oficial, o programa lamentou o ocorrido e informou que, a partir de agora, todas as campanhas de arrecadação divulgadas pela emissora passarão por verificação junto aos órgãos competentes.

Leia a íntegra da nota:

“A Rádio Terra Nativa lamenta profundamente o ocorrido durante o programa de ontem, quando uma mulher usou uma falsa história de gravidez e câncer para aplicar um golpe, mobilizando a solidariedade de nossos ouvintes. Assim como a comunidade, a emissora também foi vítima da fraude.

A golpista já foi localizada e presa com apoio das autoridades. A partir de agora, toda campanha de ajuda ou arrecadação será feita apenas após verificação junto a órgãos competentes.

Esse episódio não vai apagar o bem que já foi feito através deste microfone, nem a generosidade do nosso povo. Ele só serve de alerta: infelizmente, pessoas de má fé existem, mas o bem sempre vence.

E o bem, aqui na Terra Nativa, vai continuar sendo notícia.”

