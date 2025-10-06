Mulher finge que vai comprar cigarro e pede socorro em bilhete feito com papel higiênico: ‘Estou em cárcere privado’

Foto: Reprodução | Um pedido de socorro escrito em um pedaço de papel higiênico levou a Polícia Militar a resgatar uma mulher em situação de cárcere privado e violência doméstica neste sábado (4), em Gaspar, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina.

Segundo a polícia, a vítima, de 34 anos, deixou um bilhete no banheiro de uma conveniência do bairro Gasparzinho, onde esteve um dia antes com o companheiro. No papel, ela escreveu o endereço da casa onde estava sendo mantida em cárcere.

Um funcionário do estabelecimento encontrou a mensagem na manhã seguinte e acionou as autoridades. Equipes da PM foram até a residência indicada e encontraram o suspeito, de 29 anos, se recusando a abrir a porta. Após forçarem a entrada, localizaram a mulher em estado de choque, com f3rimentos no pescoço, rosto e seios.

De acordo com a vítima, ela havia se separado há cerca de seis meses, mas o relacionamento foi retomado no último dia 30, quando o casal passou a morar junto. No entanto, o homem exigiu acesso ao celular da companheira e, ao ouvir uma resposta negativa, quebrou o aparelho e a agrediu.

A mulher contou ainda que foi forçada a manter relações s3xuais e que o suspeito gravou um vídeo ínt1mo sem seu consentimento, ameaçando divulgar as imagens em caso de fuga.

Na sexta (3), ela pediu para ir até uma conveniência comprar cigarro e, durante a uma ida ao banheiro, aproveitou para escrever o bilhete.

O suspeito foi preso em flagrante. Segundo a polícia, ele possui boletins de ocorrência e a vítima já havia solicitado medida protetiva anteriormente.

