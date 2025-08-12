Mulher finge sequestro para justificar apostas no ‘Jogo do Tigrinho’; entenda

Foto:Reprodução | A mulher disse à família que estava sendo mantida refém por um casal que exigia R$ 2,5 mil para liberá-la

Uma mulher de 42 anos forjou o próprio sequestro para esconder da família que havia passado o dia realizando apostas on-line em plataformas como o “Jogo do Tigrinho” e o “Jogo do Ratinho”. O caso foi registrado no último sábado (9/8), em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná.

De acordo com a Polícia Civil do Paraná (PCPR), a mulher ligou para familiares afirmando que havia sido sequestrada por um casal, que a estaria mantendo em cativeiro e exigindo R$ 2,5 mil como resgate. Preocupada, a família procurou as autoridades e relatou o suposto crime.

As equipes policiais iniciaram diligências para localizar a vítima. No entanto, no fim da tarde, a Guarda Civil Municipal (GCM) encontrou a mulher sentada sozinha em uma praça na região de Oficinas. Ela foi encaminhada para a delegacia pelo Grupo de Operações Especiais (GOE), onde confessou ter inventado o sequestro.

Segundo informações do G1, a mulher explicou que inventou a história para justificar seu desaparecimento e que, na verdade, havia passado o dia inteiro apostando em plataformas digitais. Apesar da mobilização das forças de segurança, ela não será responsabilizada criminalmente, já que não houve pedido real de resgate e nem comunicação formal do falso sequestro às autoridades. O nome da mulher não foi divulgado, em cumprimento à legislação sobre abuso de autoridade.

Fonte:O Liberal/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/08/2025/07:00:49

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...