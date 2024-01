Mulher flagra marido com amante dentro do carro e vídeo viraliza

Ela tentou quebrar o para-brisa enquanto veículo estava em movimento.

Uma publicação viralizou ao compartilhar três vídeos de uma mulher que flagrou o marido com uma amante dentro do carro. Na raiva, ela subiu no capô do veículo e tentou quebrar o para-brisa. Nas postagens, algumas pessoas afirmaram que o casal é de Nilópolis, na Região Metropolitana do Rio.

Em um dos vídeos, a mulher é contida por moradores, que tentam retirá-la da janela do motorista. Enquanto ela grita com o marido, a suposta amante sai agachada pela porta do carona, e corre em direção contrária ao trânsito da via.

Já no outro, é possível ver a mulher agarrada ao capô do veículo, em movimento. Ela desfere uma sequência de socos no para-brisa e tenta agredir o marido. Outros motoristas tentam acalmá-la, pedindo para ela descer do carro.

Mulher flagra marido com amante e destrói carro em movimento pic.twitter.com/6uKix4C3z7 — Diario do Brasil Notícias (@diariobrasil_n) January 5, 2024

Fonte: Diário do Brasil notícias e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/01/2024/11:14:22

