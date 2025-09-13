Mulher flagra traição do marido com ex-candidato a vereador

Esposa flagrou os dois com poucas roupas | Foto: Reprodução

Cena foi registrada em vídeo após esposa seguir o companheiro e invadir quarto de motel.

Uma cena digna de novela, daquelas que mostram um verdadeiro barraco, na noite da última segunda-feira (9) em Natal. A tranquilidade da Cidade da Esperança, na zona Oeste da capital potiguar, foi quebrada após uma mulher invadir um motel e flagrar o próprio marido em situação íntima com um ex-candidato a vereador da cidade.

O episódio foi marcado por muitos gritos, discussão e gravação em vídeo, que rapidamente se espalhou e viralizou pelas redes sociais e virou assunto nos bastidores locais e, ainda mais rápido, nacionalmente.

Como tudo começou

A desconfiança da esposa teria surgido após ela conseguir clonar o aplicativo de mensagens do marido. Monitorando as conversas, descobriu a combinação de um encontro no motel. Decidida a tirar a dúvida, seguiu o companheiro até o local.

Depois de esperar alguns minutos, a mulher entrou no estabelecimento e arrombou a porta do quarto. Do outro lado, encontrou o marido e o ex-candidato já de roupas íntimas.

Confusão e gravação

Com o celular em mãos, a esposa registrou o flagrante em vídeo, narrando a situação e acusando o marido de ter recebido R$ 150 para se envolver com o ex-candidato. O momento foi marcado por gritos e uma discussão acalorada entre os três.

O caso não resultou em ocorrência policial até o momento, mas segue repercutindo fortemente nas redes sociais, tanto pelo envolvimento de um nome conhecido da política local quanto pela forma como a descoberta veio à tona.

Veja o vídeo:

Fonte: /Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/09/2025/07:27:05

