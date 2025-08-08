Mulher grávida é agredida pelo companheiro, em Santarém; suspeito foi preso

Foto:Reprodução | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionado e prestou os primeiros socorros à vítima.

Uma mulher grávida de oito meses foi agredida fisicamente pelo companheiro na comunidade Tabocal, região de planalto de Santarém, oeste do Pará.

A vítima, identificada como Odivania Pinto, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao Hospital Municipal de Santarém na tarde desta quinta-feira (7).

Odivania apresentava hematomas no rosto, barriga e pés. A equipe médica realizou os primeiros atendimentos ainda no local e a encaminhou com urgência para avaliação especializada, devido ao risco para ela e o bebê.

A Polícia Militar foi acionada e conseguiu localizar e prender o suspeito em flagrante. Ele foi conduzido à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM).

Fonte: G1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/08/2025/07:34:50

