Mulher grávida é baleada durante assalto em Eldorado do Carajás

Foto: Reprodução | Segundo informações preliminares, o suspeito efetuou dois disparos contra a vítima e fugiu levando o celular dela.

Uma mulher grávida foi baleada durante um assalto ocorrido na manhã de segunda-feira (13/10), dentro de um mercadinho no município de Eldorado do Carajás, sudeste do Pará. Segundo informações preliminares, o suspeito efetuou dois disparos contra a vítima e fugiu levando o celular dela.

De acordo com testemunhas, o homem entrou no estabelecimento por volta das 9h, anunciou o assalto e, em seguida, atirou contra a mulher antes de fugir. A Polícia Militar foi acionada e esteve no local, confirmando o crime.

A vítima foi socorrida e encaminhada para atendimento médico. Até o momento, o estado de saúde dela não foi divulgado.

A Polícia Civil de Eldorado do Carajás investiga o caso. As diligências estão em andamento para identificar e localizar o autor do crime. Ainda não há confirmação se o caso será tratado como tentativa de latrocínio ou tentativa de homicídio.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/10/2025/14:50:05

