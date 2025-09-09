Mulher indígena de 18 anos é encontrada carbonizada no Tocantins

(Foto: Reprodução) – Corpo de Harenaki Javaé foi achado próximo à Aldeia Canuanã; polícia investiga o caso

O corpo de uma indígena de 18 anos foi encontrado parcialmente carbonizado neste domingo (7), a cerca de 60 km de Formoso do Araguaia, no sudoeste do Tocantins. A vítima foi identificada como Harenaki Javaé, segundo informou a Secretaria de Segurança Pública (SSP).

A Polícia Militar relatou que recebeu chamado de uma enfermeira sobre a presença de um corpo carbonizado nas proximidades da Aldeia Canuanã, onde ocorria um festejo. No local, a equipe confirmou a ocorrência e identificou a jovem como moradora de outra aldeia da região.

De acordo com o Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI), Harenaki era da Aldeia São João, localizada na Ilha do Bananal, mesma área onde fica a Aldeia Canuanã.

Perícia e investigações do caso

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Gurupi, onde passará por exames de necropsia, necropapiloscópico e análise da arcada dentária para identificar a causa da morte. O DSEI divulgou nota lamentando o ocorrido e prestando solidariedade aos familiares. A Articulação dos Povos Indígenas do Tocantins (ARPIT) também repudiou o crime e cobrou investigação das autoridades.

Polícia busca informações

Apesar da grande quantidade de pessoas presentes no festejo, a Polícia Militar informou que não houve relatos ou testemunhos que pudessem esclarecer o caso. A Polícia Civil iniciou as investigações por meio da 84ª Delegacia de Formoso do Araguaia, com apoio da 7ª Delegacia Regional de Gurupi.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/09/2025/15:28:09

