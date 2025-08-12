Mulher invade casa, cozinha e dorme na cama do morador na Bahia

Imagine voltar para casa e encontrar o portão destrancado, o ambiente completamente sujo e comida pronta, como bolo, café e até amendoim, à sua espera. Foi o que aconteceu com um morador de Trancoso, em Porto Seguro, na Bahia, no último fim de semana.

O dono da casa fez o relato nas redes sociais. Willian, que divide o lar com o marido e a sogra, contou que, naquele dia, retornou mais cedo do trabalho junto com o companheiro. Ao sair, havia trancado o portão, mas deixado a porta da residência aberta, um hábito que, segundo ele, percebeu ser comum entre amigos.

Ele chegou a pensar que a sogra tivesse voltado antes, mas, ao entrar no quarto, encontrou uma mulher desconhecida deitada na cama. Questionada, ela afirmou que a casa era dela e se recusava a responder de forma coerente.

Um vizinho acionou a Polícia Militar e o SAMU. Cerca de 30 minutos depois, a mulher foi identificada. Segundo a PM, ela já havia invadido outra residência. Alguns objetos roubados foram recuperados e a invasora retirada do local.

O episódio serviu de alerta para Willian, que garantiu: nunca mais deixará a porta destrancada ao sair de casa.

Fonte: Macajuba Acontece – Bnews /Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/08/2025/16:03:24

