Mulher joga acetona e ateia fogo em corpo de jovem; vítima teve queimaduras no peito e rosto – Reprodução/Street View e unsplash

Um crime chocante na Bahia, mulher joga acetona e ateia fogo em corpo de vítima que teve queimaduras no peito e rosto

Uma jovem de 26 anos sofreu queimaduras no rosto e no peito após ser atacada e incendiada por outra mulher, no último sábado (28), na cidade de Teixeira de Freitas, localizada no extremo sul da Bahia. O caso gerou grande comoção na região e está sendo tratado como uma tentativa de homicídio pela Polícia Civil.

De acordo com relatos colhidos no local, testemunhas afirmaram que a agressora utilizou acetona como inflamável para provocar o incêndio no corpo da vítima. Após cometer o ataque, a suspeita fugiu rapidamente e, até o momento, não foi localizada pelas autoridades. A motivação do crime ainda não foi esclarecida, e a identidade da suspeita também não foi revelada.

A vítima foi prontamente socorrida e encaminhada a uma unidade de saúde da cidade. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre seu estado clínico ou sobre a gravidade das lesões. A polícia segue acompanhando o caso e colhendo depoimentos de pessoas que presenciaram o ocorrido, a fim de identificar a agressora e entender o contexto do ataque.

O caso foi oficialmente registrado na Delegacia de Teixeira de Freitas como tentativa de homicídio. A Polícia Civil informou que já iniciou uma investigação para apurar tanto a autoria quanto os motivos que levaram ao crime. A violência do ato e o uso de substância inflamável chamaram atenção pela brutalidade, levantando também discussões nas redes sociais sobre segurança e violência contra a mulher.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/06/2025/14:38:39

