Mulher joga água fervendo no marido e no filho de 3 anos

(Foto:Divulgação/ Corpo de Bombeiros) – Os pacientes foram removidos para o Hospital Regional da Asa Norte (Hran). O caso é apurado pela 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia).

A Polícia Civil do Distrito Federal apura as circunstâncias que levaram uma mulher, de 45 anos, a jogar água fervendo no marido, 45, e no filho, 3, na manhã deste domingo (7/5), em Brazlândia.

Um policial militar, que atendeu a ocorrência, explicou que que foi acionado para ir até o Hospital Regional de Brazlândia porque duas pessoas com queimaduras deram entrada no pronto-socorro e havia suspeita de que eles poderiam ser vítimas de crimes.

Ao chegar no local, o PM conversou com a autora. Ela informou que estava em casa, esquentando água para o café, quando o marido chegou embriagado e com o filho deles no colo. A mulher afirma que o companheiro tentou agredi-la e, para se defender, acabou jogando a água quente no agressor.

A suspeita afirmou que o filho foi atingido “sem querer” e “que não teve intenção” de lesionar a criança. Já o homem, ao ser questionado, alegou que estava dormindo quando foi acordado com a água quente caindo sobre ele.

De acordo com informações obtidas junto ao hospital, o menor apresenta queimadura de 2º grau nas pernas. O homem também ficou com ferimentos de 2º grau na região da genitália. Os pacientes foram removidos para o Hospital Regional da Asa Norte (Hran). O caso é apurado pela 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia).

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 08/05/2023/16:52:37 Com informações do | Metrópoles.

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...