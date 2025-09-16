Mulher joga água quente no rosto de menino e caso revolta moradores, em SP

De acordo com testemunhas, a suspeita não aceita que moradores brinquem ou permaneçam na rua em frente à sua residência.

Um episódio registrado no domingo (14) causou revolta entre moradores do ABC Paulista, na Grande São Paulo. Imagens mostram o momento em que uma mulher joga água fervente contra um menino que estava sentado em frente à própria casa.

Nas gravações, é possível ver a vizinha saindo com uma chaleira nas mãos e jogando o líquido quente no rosto da criança, que correu imediatamente para dentro da residência. A mãe saiu para socorrer o filho e, em seguida, houve uma discussão entre as duas mulheres, que terminou em agressão física.

De acordo com testemunhas, a suspeita não aceita que moradores brinquem ou permaneçam na rua em frente à sua residência. Apesar do susto, as queimaduras sofridas pelo menino foram leves, mas poderiam ter provocado ferimentos graves.

A mulher alegou possuir problemas psiquiátricos e apresentou um laudo de Pessoa com Deficiência (PCD). O caso gerou forte indignação na vizinhança e deverá ser apurado pelas autoridades competentes.

Fonte: g1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/09/2025/12:52:04

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...