Mulher mais alta do Brasil viraliza ao mostrar rotina com o marido ‘baixo’: “Para tudo há um jeito”

Foto: Instagram | Quase 15 anos depois de ter ganhado destaque na mídia, Elisane da Cruz Silva voltou a repercutir nas redes sociais por causa da diferença de altura entre ela e o marido, Francinaldo Carvalho, de 32 anos. A paranaense, considerada a mulher mais alta do Brasil, mede 2,07 metros, enquanto ele tem 1,62 m.

O casal, que está junto há mais de uma década e tem um filho, compartilha vídeos do cotidiano com bom humor nas redes sociais. Entre Instagram e TikTok, eles somam mais de 6 milhões de seguidores. Nas postagens, Elisane e Francinaldo aparecem em situações do dia a dia que ressaltam as diferenças de altura e a sintonia entre eles.

O relacionamento começou em 2012 e logo chamou atenção dentro e fora do país, rendendo entrevistas a veículos internacionais como o jornal britânico The Sun. “Meus amigos perguntam como eu dou um abraço nela. Eu respondo apenas que para tudo há um jeito”, disse Francinaldo à publicação. Já Elisane comentou que o contraste físico é algo que o casal aprendeu a lidar com leveza. “A única coisa que realmente nos incomoda é quando andamos de mãos dadas, porque parece que ele é meu irmão mais novo”, afirmou.

A história de Elisane também chama atenção pelo diagnóstico de gigantismo, causado por um tumor na glândula pituitária, descoberto quando ela tinha 11 anos. Aos 14, já media 2,06 metros. O crescimento foi interrompido apenas aos 15, após uma cirurgia para retirada da glândula. “Cheguei a largar a escola por conta do preconceito dos colegas”, revelou.

Atualmente, Elisane usa as redes sociais para transformar sua história em inspiração e mostrar que o amor e o humor continuam sendo os maiores destaques de sua relação. Em um dos vídeos mais populares, ela aparece arrastando o marido na areia da praia, brincando com a legenda: “Quando ele vem para a praia e não quer tomar banho”.

Fonte: msn.com

