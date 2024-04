Mulher mata ex-companheiro a garrafadas no entorno do Terminal Rodoviário de Redenção-Pará

(Foto: reprodução)- A motivação para o crime está sendo investigada pela Polícia Civil, enquanto buscas também estão sendo feitas para localizar e prender a suspeita, que segue foragida.

Thiago Xavier das Neves morreu na noite do último sábado (30) após ser atingido com golpes de gargalo desferidos pela ex-companheira, identificada como Valdete. O crime foi registrado em Redenção, no Sul do Pará, mais precisamente nas proximidades do Terminal Rodoviário da cidade. A Polícia Civil investiga a motivação para a morte, enquanto buscas também estão sendo feitas para localizar e prender a suspeita, que segue foragida.

Testemunhas relatam que a discussão teve início após uma suposta insistência de Thiago em se aproximar e conversar com Valdete. No entanto, pessoas que estavam próximas afirmam que ela aparentava estar incomodada com a presença do rapaz.Em dado momento, enquanto os dois discutem, Valdete pega uma garrafa, quebra e golpeia a vítima no peito, costelas e axilas. Ao perceber a gravidade do que havia ocorrido, ela deixou o local e fugiu.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) foi acionado pela população e Thiago foi socorrido, porém, não resistiu aos ferimentos. A morte dele foi confirmada no domingo (31).Qualquer informação que possa contribuir para a elucidação desse caso deve ser comunicada ao Disque Denúncia (181). Em situações de urgência é recomendável contatar o número 190. As chamadas são gratuitas e podem ser feitas de qualquer telefone. Além disso, é possível compartilhar fotos, vídeos, áudios e localizações com a atendente virtual Iara, por meio do WhatsApp no número (91) 98115-9181, garantindo o anonimato do denunciante.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/04/2024/15:43:18

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...