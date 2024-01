Mulher mata homem a facadas dentro de casa em Jacareacanga no Pará

Por volta das 20h00 da ultima terça-feira (09.01), uma guarnição de serviço d0 72º Pelotão de Policia Militar de Jacareacanga, foi acionada para averiguar um assassinato que teria ocorrido na 8ª Rua do Bairro União. Ao entrar na residência, foi constado a veracidade da informação.

O senhor Valdir de Sousa, 72 anos, foi encontrado já em óbito dentro da sua residência, com várias perfurações na região do tórax. Ao constatar o ocorrido a guarnição da PM, começou coletar informações, onde foi informada que uma moça conhecida por Leticia, teria sido autora do assassinato.

A motivação do crime, ainda não foi esclarecido, mas segundo informações de vizinhos da vítima, seria um desentendimento entre ambos, já que os mesmos, já se conheciam e a acusada, frequentava a casa da vítima, quase que diariamente.

Ainda na noite de terça-feira (10.01), a guarnição da PM, realizou varias buscas na cidade, sem êxito. As buscas atrás da acusada, continuam.

Estiveram na ocorrência, os militares do 72º PM: 3° SGT PM Marcos, SD PM Jessé, SD PM santos, SD PM Leonan.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/01/2024/08:04:26

