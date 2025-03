Mulher mata homem com facada após invasão de casa em Outeiro (PA)

Foto Reprodução|Muitas vezes uma tentativa de crime acaba dando muito errado para o envolvido, como foi o caso que aconteceu nas primeiras horas desta sexta-feira (21) no distrito de Outeiro, em Belém.

Um homem tentava invadir uma residência quando acabou agredido por uma mulher desconhecida. Ele foi esfaqueado na altura da coxa e, de acordo com autoridades, não resistiu aos ferimentos.

A suspeita é de que a facada tenha atingido a veia femoral, o que causou intensa hemorragia e causou o óbito. A Polícia Científica do Pará foi acionada para o local.

A suspeita da agressão também ainda não teria sido identificada e nem foi encontrada pela polícia. O DOL entrou em contato com a Polícia Científica do Pará e foi informado que o corpo segue sem identificação, pois não houve procura de nenhum familiar pela vítima.

