mulher mata namorado, corta órgão genital e queima o corpo após flagra-lo “alisando” a filha dela em MG

Foto: Reprodução | Suspeita afirma que o homem passou a mão no corpo da criança; mulher agrediu o homem a facadas e pauladas, cortou os órgãos genitais e ateou fogo no corpo.

Uma mulher matou o companheiro com golpes de faca após flagrá-lo abusando da filha dela, de apenas 11 anos. Após cometer o crime, Erica Pereira da Silveira, de 42 anos, mutilou o corpo de Everton Amaro da Silva, de 47 anos, cortando suas partes íntimas. Posteriormente, ela ateou fogo ao cadáver. O corpo foi encontrado já em estado avançado de carbonização. O crime aconteceu em Belo Horizonte, Minas Gerais.

A Polícia Militar foi acionada por uma testemunha que diz ter visto Erica e um jovem carregando um corpo e o jogando no mato. Ao chegar no local, os agentes encontraram o homem carbonizado. Ao rastrear a região, a PM avistou um rastro de sangue saindo de uma casa na mesma rua. No imóvel, os agentes foram recebidos pela mulher, que confessou o crime.

A suspeita afirma que mantinha um relacionamento com a vítima e que um dia antes do assassinato, havia descoberto que o homem mandava mensagens para a sua filha, na intenção de seduzi-la. Na madrugada desta sexta-feira (11), Everton chegou à casa sob efeito de drogas e “alisou” a perna da criança.

Após o flagrante, Erica decidiu fingir que não havia percebido a situação e colocou um remédio tarja preta na bebida do namorado para que ele ficasse dopado. Em seguida, o agrediu a facadas e pauladas, cortou os órgãos genitais e ateou fogo no corpo. O adolescente envolvido no caso ainda está sendo procurado.

Fonte: Jovem Pam e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/04/2025/07:32:14

