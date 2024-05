Mulher Melão aparece nua nas redes sociais: ‘Sem filtros, sem Photoshop’; confira

(Foto: Reprodução/Instagram)- Musa de plataforma de conteúdo adulto postou fotos ousadas em seu Instagram.

Renata Frisson, mais conhecida como Mulher Melão, voltou a causar alvoroço nas redes sociais. Aos 37 anos, a modelo e influencer compartilhou no domingo (26) uma série de fotos no Instagram, incluindo um clique em que aparece completamente nua sobre a borda de uma banheira. Renata fez questão de destacar que as imagens foram postadas sem qualquer tipo de edição. “Lifestyle [estilo de vida] sem filtros, sem Photoshop!”, escreveu na legenda.

Além das fotos na banheira, a série inclui cliques em eventos, curtindo a noitada com amigos e outros famosos em um programa de TV. Em uma das fotos, Renata aparece com um vestido todo recortado, aparentemente sem lingerie, exibindo suas marcantes linhas de bronzeado.

Recentemente, Renata passou por um susto durante um dia de praia no Rio de Janeiro. A produtora de conteúdo adulto se afogou, mas foi rapidamente socorrida por salva-vidas que estavam no local. A influencer utilizou seu perfil no Instagram para agradecer aos profissionais que a ajudaram a sair da água. “Obrigado por terem me salvado”, escreveu Melão na legenda de uma foto em que aparece sorrindo e acenando para a câmera ao lado dos dois socorristas. Antes disso, ela havia publicado uma foto sentada na areia, aproveitando uma água de coco.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/05/2024/09:04:16

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...