Mulher Melão exibe bronzeado em post pra lá de sensual no Instagram

Renata Frisson, mais conhecida como Mulher Melão, está aproveitou o sol da última sexta-feira (28) para renovar o bronze. A funkeira optou pelo método marquinha de fita isolante e ainda aproveitou para malhar o bumbum. Melão compartilhou registros dos exercícios diários que faz para manter o bumbum em forma Melão compartilhou registros dos exercícios diários que faz para manter o bumbum em forma (Divulgação) ‘Melão’ compartilhou registros do momento em sua rede social. “Malhando o bumbum sem perder o foco do bronze de fitinha”, escreveu ela na legenda. Uau!

