Mulher morre após embarcação pegar fogo, no Pará

Foto: Reprodução | Uma lancha de pequeno porte de propriedade particular pegou fogo na manhã de terça-feira (30), no rio Arrozal, em Barcarena. Nas imagens, pessoas jogam a própria água do rio para conter as chamas.

Segundo informações, a embarcação vinha de Muaná com três pessoas a bordo: dois homens identificados como Getúlio de Pinho Brabo e Abel Pantoja Brabo, e uma senhora chamada Dinair Moraes Brabo.

Os dois homens conseguiram pular da embarcação e se salvar, já a senhora, por não saber nadar, permaneceu na lancha e morreu. Marinheiros de um rebocador ainda tentaram ajudar combatendo as chamas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, e com apoio da Marinha do Brasil e da Polícia Militar, realizaram os procedimentos cabíveis e a remoção do corpo.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/10/15:17:57

