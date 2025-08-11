Mulher morre após perder controle de moto e ser atingida por carro na Av. Mendonça Furtado em Santarém

Motocicleta ficou em cima do canteiro central e o corpo de Adriana Sousa Wanghan foi coberto por papelão — Foto: Kamila Andrade / g1

Acidente foi registrado por câmeras de segurança.

Uma mulher de 49 anos morreu na tarde desta segunda-feira (11), na avenida Mendonça Furtado, em frente ao Fórum de Santarém, oeste do Pará, após perder o controle da motocicleta que pilotava, bater no canteiro central e ser atingida por um carro que trafegava na pista contrária.

A vítima identificada como Adriana Sousa Wanghan era funcionária do shopping localizado na Mendonça Furtado. Ela estava saindo do estacionamento do shopping quando perdeu o controle da motocicleta e foi de encontro ao canteiro central. Com o impacto da batida, ela caiu no asfalto para o outro lado da pista. A motocicleta ficou em cima do canteiro central.

Câmaras de segurança de um estabelecimento comercial registraram o momento exato do acidente. O relógio marcava 14h27 quando Adriana atravessa a pista em direção ao canteiro central. O carro de passeio que atingiu a cabeça de Adriana parou alguns metros depois, mas logo foi embora.

Agentes da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT) chegaram rapidamente ao local e interditaram o perímetro, enquanto aguardavam a equipe do serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que constatou o óbito de Adriana.

“Já temos o vídeo e pelo que constatamos ali, ela estava saindo do shopping, do estacionamento, perdeu o controle da motocicleta, invadiu aqui a via e colidiu com o canteiro central. Caiu da motocicleta e o veículo que vinha no sentido contrário colidiu com a vítima também ali, já no solo. O veículo não parou, não prestou socorro de imediato, evadiu-se do local, mas já temos as informações no vídeo e já passamos para o Niop”, contou o agente de trânsito Bismark Sousa.

Fonte: Sílvia Vieira, Kamila Andrade, g1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/08/2025/17:10:48

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

