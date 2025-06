Mulher morre após ser atingida por tiro de espingarda em MT; marido é suspeito

Armas encontradas na casa de mulher morta em Nova Mutum (MT) — Foto: Reprodução

A Polícia Militar informou que o suspeito é o marido da vítima que, ao ser localizado, apresentava sinais de embriaguez.

Uma mulher morreu após ser atingida com um tiro de espingarda na comunidade Distrito de Ranchão, na zona rural de Nova Mutum, a 269 km de Cuiabá, nessa terça-feira (24). A Polícia Militar informou que o suspeito é o marido da vítima que, ao ser localizado, apresentava sinais de embriaguez.

A vítima foi conduzida ao Hospital Hilda Strenger Ribeiro, onde foi socorrida, mas morreu após sofrer três paradas cardíacas.

Uma equipe da PM foi até a casa do casal, onde foi encontrada uma espingarda calibre 12 sobre o sofá, sangue pela casa, além de uma porta danificada e munições de outro calibre sobre a geladeira.

Já no quarto, embaixo da cama, foram localizadas uma espingarda calibre 22, uma calibre 36 e uma espingarda de pressão CBC 5.5.

Ainda de acordo com a polícia, as armas estavam registradas no nome da vitima, que era CAC. O suspeito foi conduzido até a delegacia do município e o caso é investigado pela Polícia Civil.

