Mulher morre após ser infectada com bactéria comedora de carne

Paciente contraiu a Staphylococcus aureus, apelidada de bactéria comedora de carne, por sua capacidade de destruir tecidos humanos.(Foto: Reprodução)

Uma australiana de 29 anos morreu no fim de fevereiro após ter uma infecção com a Staphylococcus aureus, apelidada de bactéria comedora de carne por sua capacidade de destruir tecidos humanos.

Em 15 de fevereiro, Ashley Timbery estava em Nova Gales do Sul, na Austrália, quando sentiu uma fraqueza nas pernas e, em seguida, desmaiou. Ela foi levada a uma emergência médica e, após dez dias de internação, a transferiram para Sydney, capital do país, para um centro com mais recursos.

No hospital da capital australiana, os médicos descobriram que ela havia contraído a Staphylococcus aureus resistente à meticilina (MRSA). Esse tipo de bactéria costuma ser adquirida em ambientes hospitalares, mas o microrganismo também pode estar presente em outros locais e ser transmitido por objetos contaminados.

“Descobriu-se que ela tinha uma superbactéria que estava atacando todos os seus órgãos, e então ela pegou pneumonia e isso a matou”, disse Shantelle Locke, prima de Ashley Timbery ao Yahoo News Australia.

“Na verdade, ela morreu quando chegou ao hospital, então eles a ressuscitaram e a intubaram imediatamente. Ela tinha sepse por todo o corpo”, completou a prima.

A família está pedindo ajuda para pagar o enterro de Ashley, pois tudo ocorreu de maneira muito inesperada.

Fonte: Fã Notícias e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/03/2024/09:46:38

