Mulher morre após sofrer queda de moto na Avenida Orival Prazeres, em Novo Progresso

Novo Progresso (PA) – Uma mulher identificada como Vania Maria Sousa Oliveira morreu na manhã desta segunda-feira (28) após sofrer um acidente de motocicleta na noite anterior, domingo (27), na Avenida Orival Prazeres, uma das principais vias urbanas do município de Novo Progresso.

De acordo com boletim de ocorrência enviado ao Jornal Folha do Progresso, Vania conduzia uma motocicleta Honda Pop preta quando, por razões ainda não esclarecidas, perdeu o controle do veículo e caiu sobre o asfalto. O acidente ocorreu por volta das 20h, em um trecho de fluxo moderado da avenida.

Populares que testemunharam a queda acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que rapidamente prestou os primeiros socorros. A vítima apresentava escoriações nos dois joelhos e um ferimento na mão direita, que foi enfaixada no local. Ainda consciente e orientada, Vania entrou andando na ambulância e foi encaminhada ao Hospital Municipal de Novo Progresso.

No entanto, na manhã desta segunda-feira (28), a equipe médica confirmou o óbito de Vania Maria Oliveira. A causa da morte ainda não foi oficialmente divulgada pelas autoridades hospitalares.

Veja vídeo:

O velório acontece no dia 28/07, a partir das 13h, na Rua Roseli Bordin, nº 828, bairro Juscelândia (Casa da Maria Hermínia), em Novo Progresso (PA).

Nascida em 13 de agosto de 1983, Vânia parte deixando saudades eternas em todos que tiveram o privilégio de conhecê-la.

Fonte: Jornal folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/07/2025/10:00:49

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...