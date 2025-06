Mulher morre por ameba comedora de cérebro, após lavar o nariz com água da torneira

Foto: Freepik | Uma mulher de 71 anos, moradora do Texas (EUA), morreu após ser infectada pela perigosa Naegleria fowleri, conhecida popularmente como a “ameba comedora de cérebro”. A vítima, cujo nome não foi divulgado, desenvolveu meningoencefalite amebiana primária (MAP) e faleceu oito dias após o surgimento dos primeiros sintomas, segundo informações divulgadas pelo site People e confirmadas pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos.

De acordo com o relatório, a idosa começou a apresentar sintomas graves quatro dias.

após realizar uma irrigação nasal com água da torneira em um trailer, no acampamento onde estava hospedada, também no Texas. Exames laboratoriais confirmaram a presença do protozoário, que costuma habitar águas doces e quentes, como lagos, rios e fontes termais, além de piscinas mal higienizadas.

Entre os sintomas relatados estavam febre alta, dor de cabeça intensa, confusão mental, convulsões e rigidez na nuca. Apesar dos esforços médicos, a doença evoluiu rapidamente, levando a paciente à morte.

