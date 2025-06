Mulher morre queimada dentro de casa em Novo Progresso (PA)

Foto: Reprodução | Uma tragédia chocou os moradores do bairro Jardim América, em Novo Progresso, na madrugada deste sábado (28). Rayane Nascimento Pontes, de 29 anos, morreu carbonizada após um incêndio atingir sua residência, por volta das 3h40, horário em que o Corpo de Bombeiros foi acionado.

Segundo testemunhas, a vítima gritava por socorro, mas estava trancada sozinha na casa, que era de madeira. Vizinhos ouviram os gritos e chamaram os bombeiros, porém, quando o socorro chegou, a casa já estava completamente tomada pelo fogo.

Rayane era mãe de quatro filhos, que não estavam na residência no momento da tragédia. O marido também não se encontrava no local, pois havia saído horas antes.

De acordo com informações apuradas, essa não foi a primeira vez que a casa da vítima foi incendiada. A Polícia Civil vai investigar o caso para apurar as causas e se há indícios de crime.

