Mulher morta a tiros dentro de casa em Sinop será sepultada em MT

O corpo de Jamille Paula Gluchowski de 33 anos será sepultado no cemitério do município de São Pedro da Cipa (região Sul do Estado), nesta segunda-feira, às 17h. O velório também será na capela mortuária daquela cidade. As informações constam no site da funerária Luz e Vida.

Ela foi atingida por tiros no interior de uma residência, localizada na rua 2, no bairro Menino Jesus 2, hoje, por volta das 4h. Uma equipe do Corpo de Bombeiros chegou a ir ao local realizar o atendimento, porém, encontrou a mulher já sem vida.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, os policiais militares chegaram ao local e encontraram o filho da vítima, 10 anos, na rua juntamente com outros populares. Ele contou aos policiais que estava dormindo no momento em que ouviu alguns disparos e correu até a sala.

Neste momento, encontrou a mãe caída no chão e sangrando. O garoto disse ter corrido para a rua pedindo socorro para os vizinhos. Segundo o documento policial, ele disse que não viu ninguém entrando ou saindo do imóvel.

Não foi confirmado quantos tiros atingiram a mulher. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado ou preso. A motivação do crime é desconhecida e passa a ser investigada.

