Mulher morta pelo ex em Nobres (MT) teve irmã assassinada nas mesmas circunstâncias há 4 anos

Foto: Reprodução | As duas irmãs foram assassinadas por ex-companheiros armados.

Quatro anos depois de perder a irmã vítima de feminicídio, Jucieli Ribeiro Caju Boa Morte, de 30 anos, foi assassinada a tiros pelo ex-companheiro em Nobres (a 121 km de Cuiabá), na segunda-feira (13). O crime repete, de forma trágica, o mesmo desfecho vivido por Jussara Patrícia Ribeiro Boa Morte, de 32 anos, morta pelo ex em 2021 por ele não aceitar o fim do relacionamento.

Na época, Jussara trabalhava como gerente de loja em Lucas do Rio Verde quando foi surpreendida pelo ex-namorado, o vigilante Lucas Sebastião Matos de Araújo, de 30 anos. Ele entrou no estabelecimento, atirou no peito da vítima e, em seguida, tirou a própria vida com um disparo na cabeça. O crime ocorreu na frente do filho do casal, então com 6 anos.

Agora, a história se repete na família. Jucieli foi morta pelo vigilante Luciano Oliveira de Sousa, de 32 anos, que usou a arma funcional da esposa, uma policial militar, para invadir a casa da ex e atirar contra ela. A mulher não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O atual namorado de Jucieli também estava na residência e conseguiu reagir, tomando o armamento e atingindo o assassino, que morreu no imóvel.

Conforme já noticiado , Luciano teria dopado a esposa antes do crime. Ele ofereceu à mulher um medicamento, alegando tratar-se de remédio para dor de cabeça. Quando ela dormiu, o vigilante furtou a arma e seguiu para a casa da ex-companheira por volta das 7h.

A Polícia Civil investiga o caso e aguarda o resultado da perícia para confirmar se a policial militar foi dopada.

