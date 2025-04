Mulher nega senha de wi-fi e acaba baleada pelo cunhado no Pará

(Foto: Reprodução) – O suspeito foi preso em flagrante e o caso está sob investigação da Polícia Civil.

Uma mulher identificada como Riseli da Costa Monteiro, de 28 anos, foi baleada no rosto com um disparo de espingarda na tarde desta sexta-feira (11), dentro da própria casa, na comunidade São Paulo, zona rural de Mojuí dos Campos, oeste do Pará. Segundo informações repassadas por familiares, o principal suspeito do crime é o cunhado da vítima, Ismael Batista, que foi preso em flagrante pela Polícia Militar. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

De acordo com relatos de parentes, Ismael estaria embriagado no momento do ataque. Ele teria invadido a residência de forma repentina e efetuado um disparo contra Riseli, que estava deitada em uma rede. Os dois tinham desavenças anteriores, principalmente relacionadas à cobrança pelo uso da internet compartilhada entre os familiares. A vítima teria se recusado a fornecer a senha após o cunhado deixar de contribuir financeiramente.

Após ser baleada, Riseli foi socorrida por familiares até a Unidade Básica de Saúde (UBS) da comunidade Tabocal. Diante da gravidade dos ferimentos, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e a transferiu para o Pronto Socorro Municipal de Santarém.

O coordenador do Samu, enfermeiro Júlio Laurido, informou que a vítima foi encontrada consciente e orientada, mas sem conseguir se comunicar verbalmente. Em nota oficial, a Prefeitura de Santarém, por meio da direção do Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo, confirmou a entrada de uma paciente do sexo feminino, vítima de ferimento por arma de fogo. Segundo a instituição, a paciente encontrava-se estável e sob avaliação da equipe do setor de trauma até a última atualização divulgada.

